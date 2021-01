Schwelbrand in Kohlehalde des Kraftwerks Datteln

Datteln (dpa/lnw) - Im Kohlelager des Kraftwerks Datteln ist es zu einem Schwelbrand gekommen. Der Werksschutz habe in der Halde am späten Freitagvormittag einzelne Glutnester entdeckt, sagte ein Sprecher des Kraftwerksbetreibers Uniper. Die Werksfeuerwehr lege die Glutnester einzeln frei und lösche die Schwelbrände. Das werde spätestens am Samstagmorgen beendet sein. Die Stadt Datteln und die Bezirksregierung seien informiert. «Es gibt keine Gefährdung durch den Rauch», versicherte der Sprecher. Die Stromerzeugung gehe weiter.