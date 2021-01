Bayers Tah: Mitspieler Amiri auf dem Platz in Berlin beleidigt

Berlin (dpa) - Der deutsche Fußball-Nationalspieler Nadiem Amiri von Bayer Leverkusen ist der Aussage seines Teamkollegen Jonathan Tah zufolge bei der Partie beim 1. FC Union Berlin beleidigt worden. «Es gab Diskussionen, und dann ist der Begriff «Scheiß-Afghane» gefallen», sagte Tah am Freitagabend nach dem 0:1 in der Bundesliga beim Hauptstadtclub bei DAZN. «Das will ich hier mit aller Deutlichkeit sagen, dass das hier nicht hingehört.»