Ex-Nationalspieler Max Meyer verlässt Crystal Palace

London (dpa) - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Max Meyer spielt nicht länger für den englischen Erstligisten Crystal Palace. Das teilte der Verein aus der Premier League am Freitag in einer kurzen Stellungnahme auf seiner Homepage mit. «Max Meyer hat Crystal Palace Football Club in gegenseitigem Einvernehmen verlassen», hieß es. Angaben zu den Gründen für den Schritt gab es zunächst keine. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler aus der Schalker Jugend, der auf vier Länderspiele kommt, war 2018 vom FC Schalke 04 nach England gewechselt. In der laufenden Saison spielte er nur einmal für die zweite Mannschaft sowie in der zweiten Runde des Ligapokals.

Von dpa