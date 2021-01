Schnee ab Samstagabend in NRW: Keine extreme Glättegefahr

Essen (dpa/lnw) - Überall in Nordrhein-Westfalen können sich die Menschen am Wochenende auf Schneefall einstellen - zumindest zeitweise. Er werde vom frühen Samstagabend an von Westen her einsetzen, prophezeite ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Während die Temperaturen in weiten Teilen des Landes zunächst bei starker Bewölkung noch knapp über null lägen, gebe es ab dem Abend vielerorts Minusgrade, Dauerfrost und Schnee.

Von dpa