Dresdner Volleyballerinnen mit Pflichtsieg in Münster

Dresden (dpa/sn) - Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC sind erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Das Team von Trainer Alexander Waibl erfüllte am Samstagabend seine Pflichtaufgabe und setzte sich beim Tabellenvorletzten USC Münster deutlich mit 3:0 (25:22, 25:22, 25:17) durch. Damit feierten die Elbestädterinnen in der Bundesliga den sechsten Sieg in Serie und festigten vor dem Spitzenspiel am Mittwoch gegen Schwerin den zweiten Platz.

