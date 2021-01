Rückkehrer Jovic schießt Frankfurt zum Sieg

Frankfurt/Main (dpa) - Rückkehrer Luka Jovic hat Eintracht Frankfurt mit zwei Treffern den sechsten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga gesichert und die Abstiegsnöte bei Gegner FC Schalke 04 verstärkt. Der von Real Madrid ausgeliehene Stürmer schoss am Sonntag in der 72. Minute und in der ersten Minute der Nachspielzeit die entscheidenden Tore zum 3:1 (1:1)-Erfolg der Frankfurter, die dadurch auf Platz sieben vorrückten. Andre Silva (28.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht, Matthew Hoppe nur eine Minute später den zwischenzeitlichen Ausgleich für Schalke markiert. Nach der elften Saisonniederlage bleiben die Gelsenkirchener mit nur sieben Punkten Tabellenletzter.

Von dpa