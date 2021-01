Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Impfstoff der Unternehmen Biontech und Pfizer ist nach Angaben des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministers Karl-Josef Laumann (CDU) auch in Einzeldosen bedingt transportfähig. Biontech habe ihm am Wochenende mitgeteilt, dass dies unter bestimmten Voraussetzungen für eine gewisse Zeit möglich sei, sagte Laumann am Montag in Düsseldorf.

Von dpa