Land nimmt Meldezahlen aus Bielefeld unter die Lupe

Nur Bielefeld hat in Nordrhein-Westfalen bei der wichtigen Kennziffer der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen noch einen Wert über dem Grenzwert von 200. Das Robert Koch-Institut meldete am Montag für die Stadt in Ostwestfalen einen Wert von 283,1. Landesweit lag der sogenannte Inzidenzwert zum Wochenanfang bei 121.

Für die Bewohner von Kreisen oder Kommunen mit einer Inzidenz über 200 gilt in NRW ein eingeschränkter Bewegungsradius von 15 Kilometern. Bielefeld fiel bislang nicht darunter, weil die Stadt nach Weihnachten und Neujahr Meldeprobleme angegeben hatte.