Motorradfahrer stürzt bei Gladbeck auf der A2: Lebensgefahr

Gladbeck (dpa/lnw) - Ein 18-Jähriger ist auf der Autobahn 2 bei Gladbeck mit seinem Motorrad gestürzt, von einem nachfolgenden Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mülheimer am Montag einem Gegenstand auf der Fahrbahn ausgewichen und hatte anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Ein Autofahrer konnte dem 18-Jährigen nicht mehr ausweichen und traf den auf der Fahrbahn liegenden Mann mit seinem Wagen. Zwei weitere Autos prallten anschließend in die Unfallstelle. Zwei der Autofahrer wurden leicht verletzt. Die Fahrbahn in Richtung Oberhausen ist laut Polizei noch bis zum Mittag gesperrt. Es hat sich ein zehn Kilometer langer Stau gebildet.

Von dpa