Ein Vierjähriger hat sich in Dortmund an das Steuer eines Autos gesetzt und damit einen Unfall verursacht, bei dem aber niemand verletzt wurde. Sein 25 Jahre alter Vater hatte am Sonntag mit dem Wagen kurz an einer Straße im Stadtgebiet gehalten, um in einem Kiosk einzukaufen. „Der Zündschlüssel steckte aber noch und der Rückwärtsgang war eingelegt“, berichtete Polizeisprecher Gunnar Wortmann am Montag.

Mehrere tausend Euro Schaden und eine Anzeige

Nachdem der Vater das Auto verlassen hatte, krabbelte sein Sohn offenbar vom Rück- auf den Fahrersitz. Dann drehte das Kind den Zündschlüssel um – eine verhängnisvolle Entscheidung: Das Auto rollte rückwärts, touchierte zunächst einen Linienbus und prallte dann gegen ein Auto. Der Schaden an den Fahrzeugen lag bei mehreren tausend Euro. Die Polizei erstattete Anzeige gegen den Vater, weil er über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Zudem konnte der Dortmunder nicht belegen, dass ihm der Wagen überhaupt gehört.