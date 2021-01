Abrissarbeiten am Tagebau: Klimaschützer kritisieren Laschet

Lützerath (dpa/lnw) - Wegen Abrissarbeiten an einem Dorf im rheinischen Braunkohlerevier hat Umweltaktivistin Luisa Neubauer den neuen CDU-Vorsitzenden und Ministerpräsidenten Armin Laschet kritisiert. «Während halb Deutschland rätselt, was von #Laschet künftig zu erwarten ist, zerstören Bagger in NRW das Dorf Lützerath», schrieb die Aktivistin von der Klimaschutzbewegung Fridays for Future am Montag auf Twitter.

Von dpa