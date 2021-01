Seit Freitag sind die Polizeibehörden in Dortmund, Düsseldorf und Gelsenkirchen im Besitz der Taser, die in einer einjährigen Pilotphase auf ihre Praxistauglichkeit getestet werden. In wenigen Tagen kommt noch der Rhein-Erft-Kreis dazu.

Die «Distanzelektroimpulsgeräte» verschießen Metallhaken, mit denen der Getroffene per Stromstoß vorübergehend außer Gefecht gesetzt wird. Die Taser sollen eine Lücke bei Bedrohungslagen schließen und Angreifer abschrecken, die Polizeibeamte bedrohen. Begründet wird dies mit der stark gestiegenen Zahl von Angriffen auf Polizisten in NRW.