Hübner verletzt: Rassismus-Untersuchungen laufen

Am Wochenende hatten Rassismus-Vorwürfe um Hübner und ein heftiger Streit mit Nadiem Amiri von Bayer Leverkusen für viel Aufsehen gesorgt. «Natürlich beschäftigt es ihn, es beschäftigt uns alle», sagte Fischer: «Jetzt wird es geklärt, aber es geht ihm schon nahe.» Die Situation wird vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ein Nachspiel haben. Der DFB-Kontrollausschuss hat bereits angekündigt, die Vorwürfe zu untersuchen.

Union erwartete am Montag noch Post vom DFB und wollte sich dann auch offiziell zu den Vorfällen am Rande der Begegnung am Samstag äußern. «Wir versuchen das alles bestmöglich zu verarbeiten», sagte Fischer. Unions Kommunikations-Geschäftsführer Christian Arbeit ergänzte: «Natürlich erwartet man, dass so ein Vorwurf belegt werden kann.» Union hatte die Rassismus-Vorwürfe zurückgewiesen und Hübner in Schutz genommen. «Wenn es jemanden geben sollte, der das vernommen hat, soll er sich melden», sagte Arbeit. Mehr sei nicht zu sagen.