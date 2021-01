Kinder finden Handgranaten aus dem Zweiten Weltkrieg

Overath (dpa/lnw) - Spielende Kinder haben in einem Wald in Overath bei Köln vier amerikanische Handgranaten aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Granaten lagen unter Blättern auf dem Waldboden. Glücklicherweise hätten die Kinder nach dem Fund am Samstagabend Verdacht geschöpft und die Polizei alarmiert, sagte am Montag eine Sprecherin der Feuerwehr. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf sprengte die Granaten am Sonntagvormittag.

Von dpa