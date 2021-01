Wieder leichtes Erdbeben bei Aachen: Schwächer als zuvor

Nach Angaben des Geologischen Diensts NRW in Krefeld hatten diese Beben am 2. und 14. Januar eine Stärke von 2,8 und 2,7. Sie lagen, wie das dritte Beben, in der Nähe der Ortschaft Rott in der Gemeinde Roetgen im Südosten von Aachen. Nach Angaben von Lehmann könnte das Ereignis von Sonntagmorgen als leichte Erschütterung gespürt worden sein. Das Geschirr habe nicht geklappert. Davon hatten Bürger in Anrufen nach dem ersten Beben berichtet. Die niederrheinische Bucht ist eines der aktivsten Erdbebengebiete Mitteleuropas.