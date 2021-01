74-Jähriger sperrt mutmaßlichen Dieb in Auto ein

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Ein mutmaßlicher Dieb in einem fremden Auto ist von einem 74-Jährigen in Gelsenkirchen kurzerhand eingeschlossen und der Polizei übergeben worden. Der Senior habe am Montagmorgen beobachtet, wie der 22-Jährige in dem fremden Auto herumgewühlt habe, erklärte die Polizei. Als er den Verdächtigen ansprach, habe dieser aussteigen wollen. Der 74-Jährige sperrte ihn daraufhin im Wagen ein und verständigte die Beamten. Diese nahmen den 22-Jährigen vorläufig fest.

Von dpa