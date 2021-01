41-Jähriger stirbt bei Feuer in Duisburg: Wohl Brandstiftung

Duisburg (dpa/lnw) - Ein 41 Jahre alter Mann ist am Montagabend bei einem Wohnungsbrand in Duisburg ums Leben gekommen. Er starb nach ersten Erkenntnissen an einer Rauchgasvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte bargen ihn tot in seiner Wohnung im Erdgeschoss eines Duisburger Mehrfamilienhauses, in der der Brand auch ausgebrochen war. Brandursache sei vermutlich vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung, teilte die Polizei mit. Nähere Erläuterungen dazu gab es zunächst nicht. Eine 83 Jahre alte Frau musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Von dpa