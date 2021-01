Überraschung am Flughafen: Kleine Hunde in Sporttasche

Köln (dpa/lnw) - Am Flughafen Köln/Bonn haben Zöllner in einer Sporttasche zwei kleine Hunde entdeckt. Eine 24 Jahre alte Niederländerin hatte am vergangenen Mittwoch versucht, die Zwergspitze aus der Türkei einzuschmuggeln. Wie das Hauptzollamt am Dienstag mitteilte, passierte die Frau den Ausgang für anmeldefreie Waren und wurde dort von Zollbeamten angehalten und überprüft.