Balkon-Sturz von Frau: Beschuldigter aus Gewahrsam entlassen

Köln (dpa/lnw) - Der mögliche Sturz einer 27-Jährigen aus einem zweiten Obergeschoss in Köln gibt Ermittlern weiter Rätsel auf. «Der Geschehensablauf ist nach wie vor unklar», sagte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer am Dienstag. Der zunächst festgenommene Mann, der Inhaber der fraglichen Wohnung, sei am späten Montagnachmittag aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen worden, weil ein dringender Tatverdacht wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn nicht zu begründen sei. Er mache weiter von seinem Schweigerecht Gebrauch.

Von dpa