Wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte, war das mutterlose Tier am Vorabend von der Streifenwagenbesatzung aufgelesen und in die Wache gebracht worden. Nach kurzer «Fahndung» sei klar gewesen: Die Schafherde war auf eine neue Weide getrieben worden und das Lamm blieb unbemerkt zurück. «Schnell holte der Schäfer das Lämmchen von der Wache ab und brachte es zu seiner bereits suchenden Mama», so die Polizei.