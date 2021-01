Schalke hofft auf Huntelaar: Wechsel «in finalen Zügen»

Gelsenkirchen (dpa) - Trainer Christian Gross hofft, dass der Wechsel von Klaas-Jan Huntelaar zum FC Schalke 04 möglichst schnell perfekt gemacht wird. «Es sind noch letzte Details zu klären», sagte Gross am Dienstag. Bei der Pressekonferenz der Schalker vor dem Spiel am Mittwoch gegen den 1. FC Köln (18.30 Uhr/Sky) bat ein Clubsprecher bezüglich des anstehenden Transfers des Niederländers Huntelaar um Geduld: «Wir sind in finalen Zügen. Es gibt Dokumente, die noch ausgetauscht werden müssen.»

Von dpa