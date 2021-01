Vermeintliche Paketboten fesseln Ehepaar und rauben es aus

Engelskirchen (dpa/lnw) - Als Paketboten getarnte Räuber haben ein Paar in Engelskirchen brutal in dessen Haus überfallen. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei am Montagabend. Zunächst habe es an der Tür der 53 und 54 Jahre alten Eheleute geklingelt. Vor dem Haus standen den Angaben zufolge zwei Männer in Jacken mit der Aufschrift eines bekannten Paketauslieferers, die angeblich eine Sendung zustellen wollten. «Als die Geschädigten daraufhin die Haustüre öffneten, stürmten insgesamt drei Personen in das Haus. Unter Vorhalt einer Pistole überwältigten die Täter das Ehepaar und fesselten es», berichtete die Polizei.

Von dpa