Bayer mit Wirtz und Aranguiz, BVB mit Delaney und Akanji

Beim BVB ersetzt wie erwartet Thomas Delaney im defensiven Mittelfeld den gesperrten Emre Can, der wiederum zuletzt den verletzten Axel Witsel (Achillessehnenriss) ersetzt hatte. Der Däne Delaney hat in dieser Saison erst zwei Bundesliga-Spiele von Anfang an gemacht. Der verletzte Dan-Axel Zagadou wird ebenfalls wie erwartet von Manuel Akanji in der Innenverteidigung ersetzt. Der Schweizer war beim 1:1 gegen Mainz schon für den Franzosen eingewechselt worden.