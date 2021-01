Polizei durchsucht nach Hochzeitskorso Wohnungen von Zeugen

Am 2. Juli 2020 hatten insgesamt zehn Fahrzeuge eines Hochzeitskorsos die Bundesstraße 51 und die Autobahn 43 blockiert. Dabei waren die Fahrer auf allen Spuren plus dem Seitenstreifen in Fahrtrichtung Wuppertal unterwegs. Sie bremsten den Verkehr mit eingeschaltetem Warnblinklicht nach Angaben der Polizei auf bis zu 30 Kilometer pro Stunde herunter. Erst in Senden im Münsterland konnte die Gruppe nach rund 10 Kilometern gestoppt werden. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.