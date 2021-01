Betrunkener fährt rückwärts über Autobahn 33

Eine knappe Stunde später gingen Meldungen bei der Autobahnpolizei ein, wonach der gesuchte Fahrer bei Schloß Holte-Stukenbrock auf dem rechten Fahrstreifen der A33 zurücksetzte. Ein Schwertransportfahrer und dessen Begleitfahrzeug hatten ausweichen müssen. Wenig später entdeckten die alarmierten Streifenbeamten den Unfallflüchtigen in dem beschädigten Fahrzeug. Er sei langsam und in Schlangenlinien gefahren. Ein Alkoholtest bei dem 38-Jährigen schlug an. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.