CDU und Grüne arbeiten im Westfalen-Parlament zusammen

Münster (dpa/lnw) - Im Parlament des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) arbeiten die Fraktionen von CDU und Grünen in Zukunft zusammen. Das teilten die Fraktionssprecherinnen am Mittwoch bei einer Video-Pressekonferenz mit. Am Donnerstag kommt das sogenannte Westfalen-Parlament des Kommunalverbandes zu seiner konstituierenden Sitzung nach der Kommunalwahl im September zusammen. «Relativ schnell hat sich bei unseren Gesprächen herausgestellt, dass es auf eine gute Zusammenarbeit CDU und Grüne hinauslaufen könnte», sagte die CDU-Fraktionsvorsitzende Eva Irrgang. Die CDU-Fraktion hat 45 Mitglieder, die Grünen 24.

Von dpa