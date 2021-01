Wadenprobleme: Huntelaar gegen Köln nicht im Schalke-Kader

Sein bisher letztes von 240 Pflichtspielen machte der Niederländer, der von 2010 bis 2017 für die Königsblauen gespielt hatte, am 20. Mai 2017 beim 1:1 in Ingolstadt. «Er ist nicht hundert Prozent belastbar, das Risiko war mir einfach zu groß», sagte Schalke-Coach Christian Gross im TV-Sender Sky. Er bietet am Mittwochabend dieselbe Startelf auf wie beim 1:3 am Sonntag bei Eintracht Frankfurt. Gleiches gilt für den Tabellen-16. aus Köln, den Trainer Markus Gisdol in der gleichen Formation aufs Feld schickt wie beim 0:0 gegen Hertha BSC.