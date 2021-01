Frau stürzt in Zisterne und stirbt

Hattingen (dpa/lnw) - Eine Frau ist in Hattingen (Ennepe-Ruhr-Kreis) in eine Zisterne gestürzt und gestorben. Rettungskräfte hätten am Mittwoch noch versucht, die Frau wiederzubeleben, teilte die Feuerwehr mit. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur Todesursache. «Es deutet auf einen Unglücksfall hin», sagte eine Sprecherin. Die Feuerwehr war am Nachmittag alarmiert worden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten demnach zwei Ersthelfer die Frau bereits aus der Zisterne gezogen und mit der Reanimation begonnen. Zwei Mitarbeiter des Rettungsdienstes verletzten sich bei dem Einsatz leicht.

Von dpa