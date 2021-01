Düsseldorf/Bad Oeynhausen (dpa/lnw) - Nach mutmaßlich zahlreichen Misshandlungen von Bewohnern in einer Behinderteneinrichtung in Bad Oeynhausen soll eine unabhängige Expertenkommission bei der Aufarbeitung helfen. Das kündigte der zuständige Abteilungsleiter im nordrhein-westfälischen Sozialministerium am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtags an.

Von dpa