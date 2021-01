Union-Manager Ruhnert: Ergebnisse der DFB-Ermittlungen bald

Leipzig (dpa) - Union Berlins Manager Oliver Ruhnert rechnet in den kommenden beiden Tagen mit einer Entscheidung zu den DFB-Ermittlungen gegen die beiden Profis Florian Hübner und Cedric Teuchert. Hübner war nach dem Spiel gegen Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga am vergangenen Freitag und einem Streit mit Bayer-Profi Nadiem Amiri Rassismus vorgeworfen worden.

Von dpa