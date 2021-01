Wechselhaftes Wetter zum Ende der Woche erwartet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zum Ende der Woche wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen wechselhaft. Nachdem der Regen abgezogen ist, kann es im Verlauf des Donnerstags auflockern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Abend soll es aber wieder regnen. Es wehe zudem ein kräftiger Wind. Im Bergland und in exponierten Lagen sind örtlich schwere Sturmböen möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 12 Grad. Im Bergland um die 6 Grad.

Von dpa