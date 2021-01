Oberhausen (dpa/lnw) - Gleich zweimal hintereinander ist eine betrunkene 29 Jahre alte Autofahrerin in Oberhausen von der Polizei gestoppt worden. Die Frau war am frühen Dienstagmorgen durch ihre Fahrweise aufgefallen, wie die Polizei Oberhausen am Donnerstag mitteilte. Eine erste Kontrolle ergab eine hohe Atemalkohol-Konzentration von fast einem Promille.

Von dpa