Weniger Landwirtschaftsbetriebe - Zahl der Ökohöfe nimmt zu

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen werden gut 43 Prozent der gesamten Landesfläche landwirtschaftlich genutzt. Das ist ein Ergebnis der jüngsten Landwirtschaftszählung des Statistischen Landesamts. Weiter abgenommen hat die Zahl der Betriebe auf 35 750 im März 2020, wie die Statistiker am Donnerstag mitteilten. Das Höfesterben hat sich aber verlangsamt. Sank die Zahl der Betriebe zwischen 1991 und 2010 um mehr als 40 Prozent, so ging sie im vergangenen Jahrzehnt nur noch um knapp 6 Prozent zurück.

Von dpa