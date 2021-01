Angeschlagener Weghorst kann in Leverkusen wohl spielen

Weghorst ist mit zwölf Toren in dieser Fußball-Bundesligasaison Wolfsburgs bester Torschütze und Rekordhalter des Vereins in einer Hinrunde. Auch beim 2:0-Sieg am Dienstag beim 1. FSV Mainz 05 hatte der 28-Jährige getroffen.

Verzichten muss Glasner im Auswärtsspiel bei Bayer 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf die Abwehrspieler Jérôme Roussillon und Jeffrey Bruma sowie auf Angreifer Daniel Ginczek.

© dpa-infocom, dpa:210121-99-118112/3