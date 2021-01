Medien: Großkreutz vor Wechsel in die sechste Liga

Dortmund (dpa) - Der frühere Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz steht nach einem Medienbericht vor einem Wechsel in die sechste Liga. «Ich habe ein sehr gutes Bauchgefühl. Ich bin guter Dinge, dass Kevin Großkreutz bald für Bövinghausen spielen wird», sagte Clubchef Ajan Dzaferoski vom TuS Bövinghausen aus der Westfalenliga zu «RevierSport» und ergänzte: «Es steht alles: Das Angebot, das wir vorgelegt haben, ist für die Großkreutz-Seite zufriedenstellend. Sie haben sich noch ein paar Tage Bedenkzeit erbeten und Ende Januar fällt dann die Entscheidung.» Bövinghausen führt die Tabelle in der Staffel 2 der Westfalenliga an.