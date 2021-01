Mehrere Fässer an Talsperre gefunden - mutmaßlich Giftstoffe

Eine geringe Menge des Inhalts war ausgelaufen und versickert, weshalb die Feuerwehr nach eigenen Angaben das verunreinigte Erdreich abtragen wollte. Auch das Ordnungsamt der Stadt sowie die Untere Wasserbehörde waren am Donnerstag vor Ort und begleiteten die Sicherung und fachgerechte Entsorgung der Stoffe.

Bis in die Fuelbecker Talsperre seien die Stoffe wohl nicht gelangt, hieß es am Donnerstag bei der Feuerwehr: Die Fässer waren deutlich oberhalb des Wasserspiegels sowie knappe 100 Meter weit entfernt an einem Waldweg abgestellt worden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Sie geht davon aus, dass die Fässer mit einem Kleintransporter noch am Donnerstagvormittag in den Wald geschafft wurden.

