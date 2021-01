Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei der Montag startenden Terminvergabe für die Corona-Impfungen haben die beiden Kassenärztlichen Vereinigungen die über 80-Jährigen in Nordrhein-Westfalen um Geduld gebeten. Zu Beginn werde ein sehr hohes Anruferaufkommen erwartet, teilten die Organisationen am Donnerstag in Düsseldorf in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Von dpa