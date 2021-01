Abschied mit Wasserwerfer: Polizei-Eskorte hat Nachspiel

Köln (dpa/lnw) - Eine Polizei-Eskorte, die einem Staatschef zur Ehre gereicht hätte, hat für etliche Kölner Polizisten ein Nachspiel. Die Beamten sollen sich für einen Kollegen zu dessen Pensionierung einen besonderen Abschied ausgedacht haben: 17 Polizeimotorräder, ein Wasserwerfer und ein Sonderfahrzeug der Spezialeinheiten waren mit Blaulicht und Martinshorn in den Kreis Euskirchen gefahren, um dem langjährigen Polizisten an dessen Wohnort eine Freude zu bereiten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Von dpa