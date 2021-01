Call-Center für Impftermine arbeitet virtuell

Düsseldorf (dpa/lnw) - Um die am Montag startende telefonische Impftermin-Vergabe kümmert sich eine Art virtuelles Call-Center. «Die Mitarbeiter arbeiten komplett von zu Hause aus», sagte Christopher Schneider von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein am Freitag. Die Kapazitäten seien in den vergangenen Tagen nochmal erweitert worden auf mehr als 1200 Mitarbeiter. Die Call-Center-Beschäftigten arbeiteten aus Infektionsschutzgründen nicht in einem Großraumbüro, sondern im Homeoffice.

Von dpa