Hagen (dpa/lnw) - Mit 118 Kilometern pro Stunde soll ein Autofahrer durch eine Tempo-50-Zone in der Hagener Innenstadt gerast sein. Nach Polizeiangaben von Freitag war der Fahrer am Donnerstagnachmittag von den Beamten gemessen worden. Ihn erwarten unter anderem ein Bußgeld in Höhe von 280 Euro und ein zweimonatiges Fahrverbot.

Von dpa