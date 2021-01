Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen sollen prüfen, ob mehr Beamte ins Homeoffice geschickt werden können. Dazu sei ein Erlass vom März vergangenen Jahres erweitert worden, sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums am Freitag in Düsseldorf auf Anfrage.

Von dpa