Krefeld Pinguine trennen sich von Trainer Svarinskis

Krefeld (dpa) - Die Krefeld Pinguine haben auf ihre Niederlagen-Serie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) reagiert und sich von Trainer Mihails Svarinskis getrennt. Laut Club-Mitteilung wurde der 37-Jährige am Freitag vom Verein freigestellt. In den bisherigen neun Saisonpartien hatten die Krefelder neunmal verloren und rangieren in der Tabelle der Nord-Gruppe auf dem letzten Platz.

Von dpa