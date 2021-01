Uni-Klinik: Rosenmontag frei als Dank an die Mitarbeiter

Köln (dpa/lnw) - Die Kölner Uniklinik schenkt in der Corona-Krise ihren Mitarbeitern den Rosenmontag in diesem Jahr als freien Tag. «Da der Karneval aufgrund der Corona-Pandemie in der regulären Form ausfallen wird, fällt im Jahr 2021 auch der Rosenmontag als freier Brauchtumsfeiertag weg», teilte ein Sprecher am Freitag mit. «Um jedoch den außerordentlichen Einsatz der Beschäftigten im Jahr 2020 zu würdigen, hat der Vorstand der Uniklinik Köln entschieden, dass aus Rosenmontag im Jahr 2021 ein «Danke-Montag» als freier Tag für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Uniklinik Köln wird.»

Von dpa