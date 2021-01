Drei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Linnich (dpa/nwv) - Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Linnich (Kreis Düren) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Eine 32 Jahre Autofahrerin war am Freitagabend auf die Gegenfahrbahn gefahren, um zwei am Straßenrand stehenden Autos auszuweichen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Auto. Die Frau, der 24-jährige Fahrer des anderen Autos und seine 21 Jahre alte Beifahrerin wurden ins Krankenhaus gebracht. Die zwei Autos sind nach Angaben der Polizei vollständig zerstört.

Von dpa