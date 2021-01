Wagenknecht will wieder für Bundestag kandidieren

Berlin/Düsseldorf (dpa) - Die frühere Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht will im September wieder für den Bundestag kandidieren. «Ich kandidiere gerne wieder in Nordrhein-Westfalen. Gerade jetzt ist es bitternötig, den sozialen Ungerechtigkeiten und dem Missmanagement der Regierung in der Corona-Krise überzeugende Alternativen entgegenzustellen», erklärte sie am Samstag.

Von dpa