Verpuffung im Wohnzimmerkamin: Sechs Verletzte

Horstmar (dpa/lnw) - Bei einem Unfall in einem Wohnhaus in Horstmar (Kreis Steinfurt) sind sechs Menschen verletzt worden. Aus noch unbekannter Ursache zerplatzte am Samstagabend die Scheibe der Ofentür eines brennenden Kamins mit großer Wucht, wie die Polizei mitteilte. Sechs Anwesende wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Zur Höhe des Sachschadens gab es zunächst keine Angaben.

Von dpa