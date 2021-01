Ladendieb flüchtet: Polizist in Siegen gibt Warnschuss ab

Siegen (dpa/lnw) - Erst nach der Abgabe eines Warnschusses hat die Polizei in Siegen einen Ladendieb erwischt. Der Mann sei festgenommen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Demnach flüchtete der Tatverdächtige am Samstagnachmittag nach seinem Diebstahl in einem Supermarkt. Im Rahmen der Fahndung habe ein Beamter dann zur Warnung einen Schuss abgegeben, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde aber niemand. Die Staatsanwaltschaft habe die Ermittlungen übernommen, hieß es weiter. Zuvor hatten die «Westfalenpost» und die «Siegener Zeitung» berichtet.

Von dpa