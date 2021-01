Schalke ohne Kolasinac und Huntelaar, drei Bayern-Änderungen

Und auch das vom FC Arsenal ausgeliehene Eigengewächs Sead Kolasinac fehlt wegen Oberschenkelproblemen. Bei seinem dritten Einsatz seit der Rückkehr am Mittwoch gegen den 1. FC Köln (1:2) war der Linksverteidiger ausgewechselt worden. Zudem steht Ersatztorhüter Frederik Rönnow wegen Leistenproblemen nicht zur Verfügung.

Bayern-Trainer Hansi Flick nahm gegenüber dem 1:0-Sieg unter der Woche beim FC Augsburg drei Änderungen vor. Niklas Süle, Alphonso Davies und Leroy Sané ersetzen Benjamin Pavard, Lucas Hernández und Kingsley Coman. Flick nimmt somit Änderungen auf drei der vier Außenpositionen vor, darunter beiden defensiven.

Dass Süle den Franzosen Pavard ersetzt, hat nichts mit dessen Leistung in Augsburg zu tun, wie Flick betonte. «Grundsätzlich ist er von seiner Dynamik her, was er im Spiel bringt, ein Stück weiter. Für uns ist das eine gute Richtung. So wollen wir ihn sehen. Dafür habe ich ihn gelobt. Ich sehe ihn nicht so kritisch», sagte Flick dem TV-Sender Sky.

