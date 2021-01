Betrunkener Lkw-Fahrer kann ohne Polizeihilfe nicht stehen

Vreden (dpa/lnw) - Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei in Vreden im westlichen Münsterland einen alkoholisierten Lastwagenfahrer aus dem Verkehr gezogen. Laut Mitteilung war der 49-jährige am Samstag mit seinem Sattelzug nach links auf eine Ampel zugefahren, dann aber bei Rot nach rechts abgebogen. Zwei Autofahrer konnten knapp einen Zusammenstoß verhindern. Die Zeugin folgte dem Laster und rief die Polizei. Beim Aussteigen musste der Fahrer von den Beamten gestützt werden, stehen konnte er nicht mehr. Laut Test hatte er 2,2 Promille Alkohol im Blut. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein ab und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Anschließend ging es in die Ausnüchterungszelle. Auf den Fahrer wartet ein Strafverfahren.

Von dpa