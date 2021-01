Distanzunterricht: SPD fordert kostenfreie SIM-Karten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die SPD im Düsseldorfer Landtag fordert kostenlose SIM-Karten für Schüler, damit sie problemlos zum Beispiel mit Tabletcomputern am digitalen Distanzunterricht teilnehmen können. Das würde aus Sicht der Opposition Kindern und Jugendlichen helfen, die zu Hause keine ordentliche Internetverbindung haben. «Das Land und gegebenfalls große Wohnungsbaugesellschaften sollen parallel aktiv für WLAN-Patenschaften in den Nachbarschaften werben», heißt es in einem Maßnahmenkatalog, den die SPD in den Landtag einbringen will.

Von dpa